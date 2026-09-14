Sal Da Vinci incanta Reggio: musica ed emozioni, concerto dedicato ad Anthea Ranieri

Una piazza Indipendenza gremita, migliaia di persone e una serata all’insegna della musica e dell’emozione. Sal Da Vinci ha conquistato Reggio Calabria con il grande concerto inserito nel programma delle Festività Mariane 2026, regalando al pubblico un viaggio tra i brani più amati della sua carriera e un momento di forte partecipazione collettiva.

Prima di salire sul palco, l’artista napoletano ha ricevuto il saluto della città dal sindaco Francesco Cannizzaro, che ha voluto sottolineare il legame profondo tra Sal Da Vinci e Reggio Calabria, terra delle origini familiari del cantante.

“Benvenuto a Reggio Calabria, grazie per aver accolto questo invito”, ha detto il primo cittadino, ricordando come nelle vene dell’artista scorra anche sangue reggino grazie alle origini del nonno, nato in provincia di Reggio Calabria.

Un legame celebrato attraverso il simbolo della città: il bergamotto. Cannizzaro ha consegnato a Sal Da Vinci un frutto simbolo del territorio, accompagnando il gesto con un sorriso: “Sono certo che anche la tua determinazione derivi da queste radici, perché credo che tuo nonno abbia mangiato tantissimo bergamotto”.

Il concerto dedicato ad Anthea Ranieri

Nel corso dell’incontro, il sindaco ha rivolto anche un pensiero alla tragedia che nei giorni scorsi ha colpito la comunità reggina, con la morte della giovane Anthea Ranieri, 23 anni, vittima di un incidente stradale sulla bretella del Calopinace.

Cannizzaro ha chiesto all’artista di dedicare il concerto alla ragazza e alla sua famiglia. Una richiesta accolta immediatamente da Sal Da Vinci.

“Nelle nostre vite capitano gioie e dolori. Anthea è nostra figlia, Anthea è mia nipote”, ha dichiarato il cantante. “Vorrei abbracciare i suoi genitori. Non riesco a trovare le parole giuste per far sentire la mia vicinanza, ma lo farò attraverso le canzoni che canterò questa sera”.

Una dedica che ha accompagnato una serata già carica di significato, trasformando il concerto in un momento di memoria e vicinanza per tutta la comunità.

La targa della città: “La musica ritrova sempre la strada di casa”

Prima dell’esibizione, il sindaco Cannizzaro ha consegnato a Sal Da Vinci anche un riconoscimento ufficiale della città di Reggio Calabria.

Sulla pergamena il messaggio dedicato all’artista: “La musica attraversa il tempo, custodisce la memoria e, come le radici, sa sempre ritrovare la strada di casa.

Con l’augurio che Reggio Calabria, terra delle tue origini familiari, possa rappresentare sempre un luogo del cuore, nel segno di un legame che oggi idealmente si rinnova”.

Un premio con una seconda dedica: “A Sal Da Vinci, per l’arte, la musica e le emozioni che, con il suo talento, sa regalare al pubblico”.

L’artista ha accolto con emozione il riconoscimento, sottolineando il rapporto speciale con la città dello Stretto.

“Mi sento un pochino a casa questa sera”, ha detto Sal Da Vinci. “Posso solo ringraziare attraverso la mia musica con una serata speciale dedicata ad Anthea e alla sua famiglia e naturalmente a questa terra che mi appartiene: metà sangue napoletano, metà sangue reggino. Questo è anche un regalo, un dono che faccio a mio padre”.

Una notte di musica e partecipazione

Dopo il momento istituzionale, piazza Indipendenza si è riempita delle note dell’artista, con un pubblico numeroso e trasversale che ha accompagnato Sal Da Vinci durante tutta la serata.

Famiglie, giovani e appassionati hanno partecipato a uno spettacolo capace di unire generazioni diverse, confermando il grande richiamo degli eventi organizzati per le Festività Mariane.

Una notte in cui musica, memoria e identità si sono incontrate nel cuore di Reggio Calabria.