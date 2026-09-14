Campionato Italiano Supersalita ‘Coppa Nissena’: Buon risultato di Ligato della Scuderia Aspromonte

Si è disputata la cronoscalata Coppa Nissena, prova conclusiva del Campionato Italiano Supersalita. A Caltanissetta, per i colori della Scuderia Aspromonte, si è schierato ai nastri di partenza Luca Ligato. Dopo una sola manche di gara (la seconda è stata annullata per pioggia), il pilota reggino si è piazzato al quarto posto nella difficilissima classe E2SC 2000, secondo tra le vetture dotate di motore aspirato con la sua Osella Pa21s-Honda.

Ligato, assente da tempo dalle competizioni motoristiche a causa dei sempre più stringenti impegni lavorativi, forte del suo immutato talento, ha ritrovato subito gli automatismi della guida, assistito come sempre dal papà Rocco.

Dopo i due titoli italiani di gruppo CN conquistati nel 2016 e 2017, ci auguriamo adesso che Luca riesca a imbastire un programma più continuativo nel 2027 per dar lustro nuovamente al suo prezioso palmares.

A Ligato vanno i migliori complimenti da parte del direttivo della Scuderia Aspromonte, con in testa il presidente Lello Pirino per la prestazione positiva ottenuta alla Coppa Nissena.