Natale a Reggio: torna la pista di pattinaggio

Work in progress per la pista di pattinaggio di Reggio Calabria. Si apre così il mese di dicembre nella città dello Stretto dove, forse, non si respira ancora troppa aria di Natale. Ma le cose potrebbero presto cambiare.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio torna a Reggio Calabria

Un ritorno tanto atteso, per appassionati e dilettanti, che, già negli scorsi anni, hanno passato più di qualche pomeriggio, nel tendone allestito sul lungomare Falcomatà fra scivoloni e risate.

Una presenza che, negli anni, era divenuta praticamente tradizione, purtroppo interrotta dalla pandemia. Causa Covid, infatti, la pista di pattinaggio non era più stata allestita per evitare assembramenti.

Gli operai sono al lavoro, in questi giorni, per portare a termine l’opera. La struttura sarà operativa a partire da giorno 8 dicembre. L’Immacolata, si sa, da un po’ il “la” alle festività natalizie e, probabilmente, è questo il motivo per cui la data è stata scelta per dare inizio al divertimento presso la pista di pattinaggio che farà compagnia a reggina e turisti fino al 25 gennaio.