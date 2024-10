Piste aperte e tanti servizi, a Gambarie un weekend da non perdere

Dopo il pieno di pubblico di queste settimane, Gambarie è pronta per un altro weekend di divertimento

Divertimento assicurato a Gambarie, l’inaugurazione delle nuove piste solo un nuovo ‘pretesto’ per farsi incantare dallo scenario mozzafiato dell’Aspromonte.

Visto il grande e gradito riscontro sulla medesime iniziative già realizzate, il sindaco di Santo Stefano Francesco Malara comunica:

si informano i turisti che domenica 20 gennaio 2019, al fine di migliorare la viabilità al centro di Gambarie, grazie alla disponibilità dell’ATAM spa, continuerà ad essere realizzato il BUS DELLA NEVE, si tratta di una corsa aggiuntiva effettuata con un pullman che partirà da Reggio Calabria piazza Garibaldi alle ore 7.00 con arrivo previsto a Gambarie alle ore 8.30 e rientro con partenza da Gambarie alle ore 16.00 ed arrivo a Reggio Calabria piazza Garibaldi alle ore 17.30.

Inoltre sempre domenica 19 gennaio 2019 il *Comune di Santo Stefano in Aspromonte* effettuerà un SERVIZIO NAVETTA con un minibus tra Cucullaro e Gambarie; pertanto a partire dalle ore 09.00 i turisti soprattutto quelli senza catene o gomme da neve o comunque al fine di poter parcheggiare tranquillamente senza intralciare il centro di Gambarie, saranno invitati dai Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Santo Stefano a parcheggiare negli slarghi appositamente creati lungo il rettilineo di Cucullaro e da lì saranno accompagnati con la navetta a Piazza Mangeruca .

Infine si informa che al momento sono aperti TUTTI GLI IMPIANTI tranne lo sklyft Mareneve ( per la presenza di poca neve )

LE PISTE APERTE DOMANI SARANNO:

pista azzurra, pista Telese e pista Nino Martino fino all’intermedia .

chiaramente per la giornata di domenica occorrerà verificare comunque la tenuta delle neve domani sera .

per la viabilità di accesso, si consiglia di salire dalla strada statale Gallico-Gambarie e che al momento le condizioni meteo non rendono necessari l’uso delle catene anche se con il calar del sole è possibile la presenza di ghiaccio . “Venite a sciare guardando il mare” ❄️? ? #gambariedavivere #comunedisantostefano

Buon divertimento.

Il Sindaco

dott. Francesco Malara