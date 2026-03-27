A Gambarie si scia anche in primavera: l’appuntamento sulle piste nel weekend

Aperte sia la Telese che l'Azzurra. Appuntamento sulle piste

Il meteo variabile ha riservato alcune belle sorprese per gli amanti dello sci a Gambarie d’Aspromonte. Grazie alla collaborazione e disponibilità di tutti i soggetti coinvolti, da società di gestione impianti a spazzaneve, da società di noleggio navette al Servizio Viabilità, le piste sono state prontamente riaperte, offrendo un’opportunità inaspettata per gli sciatori.

“Siamo riusciti, grazie anche alla sinergia tra tutti i soggetti coinvolti, a organizzare tutto rapidamente”, ha dichiarato Francesco Malara, sindaco di Santo Stefano in Aspromonte.

Di conseguenza, le piste Telese e Azzurra saranno aperte sabato 28 e domenica 29 marzo. Un’opportunità da non perdere, con la neve che continua a regalare momenti di svago a tutti coloro che decidono di trascorrere un weekend sulle montagne dell’Aspromonte.

Con il meteo che continua a sorridere, Gambarie si conferma una meta ideale per gli appassionati di sci, anche in questo inizio di primavera, quando la stagione sciistica sembra ormai giunta al termine.