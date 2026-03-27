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A Gambarie si scia anche in primavera: l’appuntamento sulle piste nel weekend

Aperte sia la Telese che l'Azzurra. Appuntamento sulle piste

27 Marzo 2026 - 15:15 | Comunicato Stampa

neve gambarie ()

Il meteo variabile ha riservato alcune belle sorprese per gli amanti dello sci a Gambarie d’Aspromonte. Grazie alla collaborazione e disponibilità di tutti i soggetti coinvolti, da società di gestione impianti a spazzaneve, da società di noleggio navette al Servizio Viabilità, le piste sono state prontamente riaperte, offrendo un’opportunità inaspettata per gli sciatori.

“Siamo riusciti, grazie anche alla sinergia tra tutti i soggetti coinvolti, a organizzare tutto rapidamente”, ha dichiarato Francesco Malara, sindaco di Santo Stefano in Aspromonte.

Di conseguenza, le piste Telese e Azzurra saranno aperte sabato 28 e domenica 29 marzo. Un’opportunità da non perdere, con la neve che continua a regalare momenti di svago a tutti coloro che decidono di trascorrere un weekend sulle montagne dell’Aspromonte.

Con il meteo che continua a sorridere, Gambarie si conferma una meta ideale per gli appassionati di sci, anche in questo inizio di primavera, quando la stagione sciistica sembra ormai giunta al termine.

Santo Stefano in Aspromonte Attualità