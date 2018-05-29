Tre sono le classi primarie che in Calabria hanno vinto l’edizione 2017/2018 del progetto “A Scuola di Petcare” e la possibilità di trascorrere una giornata in compagnia di un amico peloso a quattro zampe e di un istruttore cinofilo.

Le scuole primarie calabresi vanno a lezione di Petcare e confermano il successo di un progetto decennale firmato PURINA, giunto quest’anno alla sua tredicesima edizione. Un successo che si conferma negli anni: dal 2014 sono 1 milione i bambini coinvolti in tutta Italia e solo in Calabria i kit distribuiti sono più di 100.

Il premio per le tre classi di Rossano

Un’iniziativa speciale che regala alle tre classi vincitrici – tutte e tre parte dell’Istituto Comprensivo Rossano 3° – la possibilità di sentirsi parte di un grande progetto e di promuovere un rapporto stabile e di fiducia tra pets e bambini.

E le sorprese non finiscono qui! Quest’anno Purina ha fatto ancora di più, scegliendo tra gli elaborati finali i 20 più belli sul tema dell’adozione fantastica. Tra questi le tre classi già proclamate vincitrici hanno risposto in maniera molto creativa alla domanda «Come sarebbe adottare un cane o un gatto?», aggiudicandosi la possibilità di adottare a distanza – grazie ad ENPA – un pet meno fortunato.

L’adozione a distanza con l’Enpa

L’immaginazione delle tre classi è stata infatti premiata e con il sostegno di Purina – che per un anno donerà gratuitamente il cibo – i bambini dell’Istituto Comprensivo Rossano 3° potranno impegnarsi per migliorare e arricchire la vita di un pet, ospite in uno dei rifugi ENPA vicino all’Istituto.