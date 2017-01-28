Il Pizi promuove la persona e guarda al futuro

Un Istituto all’avanguardia, con Laboratori di Informatica, di Lingue, di Scienze, di Fisica, di Autoapprendimento, con ampia palestra coperta, attrezzata per ogni genere di attività sportiva, e una popolazione scolastica che, entusiasta, ne riempie gli spazi, con competenze e curiosità.

Questo e molto di più è il Liceo “Pizi” di Palmi!

Binomio efficace, Liceo Classico e Scientifico, che, con i nuovi indirizzi, arricchisce l’offerta formativa che mira, tra tradizione e innovazione, alla formazione completa dei giovani in un mondo in cui la tecnologia e le Lingue sono ormai diventati strumenti indispensabili per essere cittadini del mondo.

Potenziamento biomedico al Classico

L’indirizzo Classico avrà, nel prossimo anno scolastico, per coloro che lo sceglieranno, il Potenziamento Biomedico, che consisterà nell’approfondimento delle materie scientifiche – matematica, fisica, scienze naturali – con lezioni mensili in classe, svolte da Professori Universitari di Medicina e da personale specializzato nel mondo della scienza, con l’attivazione dell’ alternanza scuola-lavoro presso strutture sanitarie o presso Università, per potenziare le conoscenze all’accesso alle Facoltà mediche, paramediche e scientifiche.

Il Liceo Scientifico, invece, oltre agli indirizzi già avviati, di Ordinamento, di Scienze applicate e Sportivo, dall’anno prossimo attiverà l’indirizzo Internazionale Italo-Inglese, che consisterà nell’aumento di ore curriculari di Inglese, oltre a quelle regolari. A partire dal primo anno, due discipline ( fisica e geostoria) verranno studiate al 50% con insegnanti di madrelingua inglesi. Questo indirizzo consentirà agli allievi di sostenere a Cambridge, nel quarto anno, gli esami per conseguire il Diploma inglese che aprirà le porte alla frequenza universitaria in lingua nei Paesi europei oltre a conseguire, nel quinto anno, la Maturità italiana.

I due indirizzi, Classico e Scientifico, così rinnovati e moderni, diventano davvero un percorso “giovane ed europeo” per chi crede nell’alto valore della cultura che segue il passo con i tempi e per quei tanti giovani che vogliono eccellere nella vita e nella futura professione.

Nei giorni dedicati alla promozione dell’Offerta Formativa, gli alunni hanno preparato con grande entusiasmo varie attività per ospitare al meglio i ragazzi provenienti dalle Scuole Medie, mettendo in evidenza i Laboratori che loro regolarmente utilizzano durante l’anno scolastico, con esperimenti di Chimica e di Fisica e, ancora, attività teatrali del mondo classico realizzate nel Laboratorio Umanistico ed, in quell’occasione, hanno offerto vari gadgets, da loro realizzati, ai potenziali prossimi compagni di scuola.

Il valore degli studi classici

L’alto valore degli studi classici e il loro pensiero liberale, base di ogni democrazia moderna, e la formazione scientifica offerti dal Liceo “Pizi” di Palmi garantiscono una preparazione completa ai nostri giovani per affrontare il futuro con competenze in Italia e nel mondo.

A cura di Marilea Ortuso