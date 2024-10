Reggio e il plastic free: nuovo appuntamento in spiaggia

Un’altra domenica all’insegna del plastic free per i cittadini di Reggio Calabria che, dall’inizio del 2021, hanno deciso di darsi appuntamento per ripulire diverse zone della città, in particolar modo, appunto, le spiagge.

Il progetto plastic free e l’impegno dei cittadini

Settimana dopo settimana i volontari si sono riuniti prima al Parco Lineare Sud, poi in centro nella zona ormai degradata del Tempietto e, lo scorso weekend, è iniziato l’opera di pulizia a Gallico. Il quartiere della zona nord della città ŕ uno dei più frequenti durante la stagione estiva, ma anche in quella primaverile quando il tempo permette finalmente di riassaporare il legame con il mare.

Appuntamento alla spiaggia di Gallico

L’iniziativa, questa settimana, domenica 14 marzo si sposta alla piazzetta “La rotonda” della via marina di Gallico all’incrocio di via casa Savoia, di fronte l’ex pizzeria Naos. Appuntamento alle 09:30.