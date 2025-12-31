Calabria, altro incidente mortale. Auto finisce contro un albero, perde la vita un giovane

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale – è intervenuta sulla strada comunale Panetti-Mercuri-Rito, nel comune di Platania, per un grave incidente stradale. Nel sinistro è rimasta coinvolta una sola autovettura, una Fiat Tipo, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo fuori dalla sede stradale e impattando violentemente contro alcuni alberi.

A bordo del veicolo si trovavano il conducente e un passeggero. Il conducente, rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo, è stato estratto dai Vigili del Fuoco e affidato alle cure del personale sanitario del SUEM 118 per il successivo trasferimento presso una struttura ospedaliera.

Un tragico bilancio sulla strada di Platania

Purtroppo, il giovane passeggero coinvolto nel sinistro è deceduto. Il ragazzo, ferito gravemente, era stato già soccorso dal personale sanitario e trasportato d’urgenza in ospedale, dove è spirato poco dopo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso inoltre alla messa in sicurezza del sito e del veicolo coinvolto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gli adempimenti di competenza. Sono attualmente in corso gli accertamenti necessari per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.