Playoff, la Puliservice vuole il bis: Luciano Azzarà presenta il match contro la Magna Graecia

La caccia alla Serie B entra nel vivo. Dopo la vittoria in gara uno, con un secco 0-3, la Puliservice è pronta a scendere nuovamente in campo per il return match del quarto di finale playoff. Appuntamento sabato alle ore 19 al PalaBoccioni, dove le reggine affronteranno la Magna Graecia Catanzaro con l’obiettivo di chiudere il discorso qualificazione e continuare il cammino verso la promozione.

Alla vigilia del match, abbiamo ascoltato mister Luciano Azzarà, assistant coach della formazione reggina, che ha presentato la sfida e fatto il punto sulle ambizioni della squadra in questo momento decisivo della stagione.

Una regular season archiviata con un bilancio più che positivo, e ora il primo round vinto. A proposito di gara uno, che partita è stata quella contro Catanzaro?

“La gara col Catanzaro era una partita che sapevamo essere alla nostra portata. Abbiamo avuto un inizio un pochettino balbettante, forse la palestra era ampia e abbiamo avuto qualche problemino a prendere le misure all’inizio. Però poi abbiamo iniziato a sviluppare il nostro gioco e abbiamo fatto una buona prestazione”.

Sabato si ritrova il Catanzaro in gara due, questa volta tra le mura amiche. Che gara si aspetta?

“Anche questa in casa nostra sarà sicuramente una partita che dovremo provare a condurre. Proveremo a fare qualcosina di nuovo, magari, e a testare ancora di più il nostro ritmo gara”.

I playoff sono ormai entrati nel vivo. Cosa si aspetta da questa fase?

“Eh, i playoff sono lunghi. Speriamo che continui ad andare tutto bene come adesso. Ci sono delle belle aspettative. Puntiamo ad arrivare il più possibile in fondo e vedremo”.

Il messaggio dello staff è chiaro: nessuna sottovalutazione, ma la consapevolezza di avere il destino nelle proprie mani.