Playoff C silver: la Botteghelle vola in semifinale

Missione compiuta per la Botteghelle che, dopo aver battuto a domicilio la Nuova Jolly in gara 1 dei quarti di finale playoff ( 57-69 ), si ripete anche in casa , nel match di ritorno (70-60 il risultato finale) e stacca così il pass per la semifinale dove affronterà il Val Gallico.

Botteghelle sempre in controllo davanti al pubblico

Davanti ad una notevole cornice di pubblico, i biancoblu hanno sempre mantenuto il controllo delle operazioni : gli avversari, con tanta volontà ed energia, hanno provato a tenere botta ai padroni di casa i quali però si sono portati in vantaggio sin dal primo quarto aumentando progressivamente il distacco fino ad arrivare al + 22 di fine terzo periodo.

Solo nell’ultima frazione, quando i locali hanno tirato il fiato, gli ospiti hanno piazzato un parziale di 14-2 ma a giochi ormai fatti, break utile ai jollyni soltanto per assottigliare il gap e rendere la sconfitta meno amara.

La semifinale contro il Val Gallico

Archiviata la pratica Jolly per i biancoblu si profilano due gare ad altissima tensione ( si giocherà ad Archi il 22 marzo alle ore 20.30, la replica è prevista al PalaLumaka il primo aprile alle ore 21 ) : il Val Gallico non ha certo bisogno di presentazioni, in campionato per Vazzana e compagni arrivarono due sconfitte : ce la faranno i biancoblu a mettere i bastoni tra le ruote alla band di coach Gebbia?

Botteghelle Basket – Nuova Jolly 70-60 ( 20-10, 47-31, 68-46)

Botteghelle Basket : Malavenda, Cuzzola 13, Pellicanò 2, Scordino 11, Vazzana 11, Totino, La Russa 10, Pandolfi 21, Cimino, Panzera 2, Nucera. Coach: Paolo Surace – Ass.: Roberto Gurzi

Nuova Jolly: Bagnato, Surace 2, Gatto, Costa 11, Vozza 23, Vadalà 2, Speziale, Laiacona 3, La Rocca 3, Caccamo 16. Coach: Eugenio Dattola

Arbitri: Micino e Riggio