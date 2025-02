Pnrr, Tridico-Palmisano (M5S): ‘Il governo Meloni ha fallito’

“La gestione del Pnrr è di gran lunga il più gran fallimento del governo Meloni. Con quasi 200 miliardi di investimenti l’Italia aveva in mano la storica opportunità di rilanciare l’economia e invece, a quasi 18 mesi dalla sua scadenza, sono stati spesi appena il 30% delle risorse disponibili. Il Ministro Foti, che ha sostituito in corsa Raffaele Fitto, presenterà nelle prossime settimane la quinta richiesta di modifica del Pnrr, ma come possiamo fidarci di chi è responsabile di una significativa revisione al ribasso dei suoi effetti positivi, come denunciato dalla Bce nel suo ultimo bollettino economico? Questa corsa contro il tempo rischia di avvantaggiare solo i grandi gruppi industriali e non avere alcuna ricaduta sul territorio”.