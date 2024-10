Chiusura del Poliambulatorio di Gallico, Spi Cgil: “Attacco inaccettabile ai diritti dei cittadini”

“Non possiamo più assistere passivamente a scelte che vengono prese unicamente per motivi di risparmio economico, sacrificando servizi essenziali per i cittadini.” – così Mimma Pacifici, rappresentante del Sindacato dei Pensionati della CGIL, in merito alla possibile chiusura del Poliambulatorio di Gallico, una struttura fondamentale per la salute pubblica nel territorio reggino.

