Polisportiva Futura: ‘Una stagione da incorniciare’. Parla il dirigente Praticò

“Una stagione bellissima, probabilmente da incorniciare“. Con queste parole Enzo Praticò, storico dirigente della Polisportiva Futura, ha riassunto l’annata appena conclusa, definendola “una delle più importanti, se non la più importante” nella storia del club gialloblù.

In un’intervista rilasciata all’interno dello speciale dal teatro di Rtv, Praticò ha sottolineato la crescita costante della società: “Siamo cresciuti pian piano, ogni anno cerchiamo di fare sempre qualcosa in più”. Un percorso di miglioramento continuo che però si scontra con alcune difficoltà logistiche: “Al Palattinà rischiamo di non entrarci più tutti quanti – ha ammesso – non è di facile risoluzione, ma stiamo tentando di trovare qualche soluzione alternativa“.

Quando gli è stato chiesto quale giocatore abbia fatto più passi in avanti quest’anno, Praticò ha evitato di focalizzarsi su un singolo: “È facile rispondere con Andrea Falcone, ma la cosa veramente straordinaria è stato vedere il gruppo squadra: una cosa unica, tutti insieme per lo stesso obiettivo, pronti a buttare sul campo tutto quello che avevano. Questa è stata forse la cosa più bella“.

Il dirigente ha poi evidenziato la crescita parallela del settore giovanile.

Una stagione, dunque, che lascia un bilancio più che positivo e tanta soddisfazione in casa Futura, con la consapevolezza che il percorso intrapreso sta portando i suoi frutti.