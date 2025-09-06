Polistena, la famiglia Floccari dona biblioteca e studio alla Fondazione Tripodi

La Fondazione Girolamo Tripodi comunica che la sig.ra D’Agostino Mara ved. Floccari, unitamente ai sig.ri Floccari Fabrizio, Fulvio, Federico e Fiorenzo, hanno voluto donare lo studio e la biblioteca del compianto marito e padre, prof. Antonio Floccari, alla Fondazione.

Un gesto di generosità e memoria

Questa scelta rappresenta un atto di grande generosità e fiducia, che riempie di orgoglio e responsabilità la Fondazione. Antonio Floccari, professore, amministratore e scrittore, è stato una figura di rilievo nella più recente storia culturale e politica di Polistena.

La decisione della famiglia di destinare alla Fondazione beni a cui il professore era profondamente legato è un riconoscimento al lavoro sociale e culturale svolto negli anni dalla Fondazione a Polistena, nonostante ostacoli e boicottaggi da parte dell’amministrazione comunale attuale, e che ha comunque ricevuto consensi unanimi nella società civile.

L’ultimo impegno letterario

Si ricorda che l’ultimo lavoro di Antonio Floccari, scomparso nel 2021, è stato il libro “Girolamo Tripodi e Polistena. Una vita per l’emancipazione di un popolo”, pubblicato postumo dalla Fondazione Girolamo Tripodi insieme alla Città del Sole Edizioni. Il volume rappresenta una significativa biografia di Girolamo Tripodi, con particolare attenzione alla sua attività di Sindaco storico di Polistena.

Trasferimento dello studio e della biblioteca

Nei giorni scorsi lo studio e la biblioteca sono stati trasferiti e sistemati presso la sede della Fondazione, in Via Giuseppe Lombardi n. 10, Polistena.

La Fondazione ringrazia con profonda gratitudine i familiari del prof. Floccari per la stima e la fiducia dimostrate, conferma l’apprezzamento generale delle proprie attività nella realtà polistenese e assicura che i beni saranno custoditi con la massima cura e attenzione.