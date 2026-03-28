‘Preoccupante escalation criminale’: il sindaco di Polistena annuncia risorse per la videosorveglianza

"Una sequenza di fatti delittuosi hanno colpito attività produttive, commercianti e cittadini comuni, dinanzi a cui esprimiamo sdegno". La nota del primo cittadino

L’Amministrazione Comunale esprime forte preoccupazione per i gravi episodi criminosi verificatisi negli ultimi giorni a Polistena. Si tratta di una sequenza di fatti delittuosi che hanno colpito attività produttive, commercianti e cittadini comuni, dinanzi a cui esprimiamo sdegno e riprovazione.

Nelle notti scorse è stata danneggiata un’attività commerciale contro le cui serrande sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. Poche notti prima, sono stati rubati mezzi e attrezzature da cantiere a una ditta edile. Inoltre, di recente, sono state oggetto di furto alcune autovetture nei pressi della struttura ospedaliera. A ciò si aggiungono le intrusioni non autorizzate nei terreni confiscati, assegnati al Comune, che attendono di essere riconvertiti e riutilizzati tramite progetti e finanziamenti destinati allo scopo.

L’Amministrazione Comunale esprime piena solidarietà e vicinanza a tutte le vittime di questi gravissimi episodi, incoraggiando ciascuno ad andare avanti nella direzione della legalità e dell’onestà, affidandosi alla giustizia, unica via possibile.

Un allarme per la sicurezza a Polistena

Il quadro complessivo segnala un allarme poiché potrebbe trattarsi di una riorganizzazione delle attività criminali di tipo comune e mafioso sul territorio di Polistena e dintorni.

L’Amministrazione Comunale esprime piena fiducia nell’operato delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, a cui sono state affidate le indagini, che richiedono la necessaria collaborazione dei cittadini e non solo delle persone colpite. Anche per tali motivi, l’Amministrazione Comunale ha stanziato risorse per 102.000 Euro, per potenziare il sistema di videosorveglianza che sarà dotato di una centrale di controllo e telecamere ad alta definizione, posizionate nei punti più sensibili e ad ogni ingresso di Polistena.

Ci rivolgiamo a tutti i cittadini onesti affinché venga respinta l’escalation criminale in atto. Occorre infatti ribadire una ferma iniziativa di condanna e contrasto che passa obbligatoriamente dalla presa di coscienza di tutta la società civile, sostenuta, come sempre, dall’azione trasparente e schierata dell’Amministrazione Comunale”.

Per l’Amministrazione Comunale

IL SINDACO – Dott. Michele Tripodi