Politiche, Cannizzaro dopo la rielezione a Piazza Duomo per ringraziare i reggini

"Invito tutti a brindare insieme al futuro di Reggio e della Calabria”. All'evento in Piazza Duomo ci sarà anche il Governatore Roberto Occhiuto

Francesco Cannizzaro in piazza per ringraziare i cittadini: “Sarà il nostro ringraziamento agli elettori, ma al contempo una riflessione estesa su quelle che sono le condizioni di governabilità della Città di Reggio e di tutta la Provincia. Un’analisi post voto colorata da un brindisi finale per festeggiare tutti insieme il grande risultato raggiunto.”

È così che, appena rieletto in Parlamento, il deputato Francesco Cannizzaro annuncia un grande evento pubblico targato Forza Italia, che si terrà venerdì 30 settembre alle ore 18:00 in piazza Duomo, nel cuore di Reggio Calabria.

Oltre a Francesco Cannizzaro, ad intervenire sul palco azzurro saranno il deputato e Coordinatore regionale di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori, ed il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Parteciperanno parlamentari, sindaci, amministratori locali, consiglieri regionali, metropolitani e comunali.

“Pensiamo già al domani, è tempo di liberare la Città e la Provincia dalla Sinistra. Ecco perché invito tutti i cittadini che amano questa terra e la vorrebbero vedere risollevata a partecipare a questo incontro e soprattutto a brindare insieme al futuro di Reggio e della Calabria.”