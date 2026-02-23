Polizia arresta in Calabria due ricercati in campo internazionale

I due uomini sono stati condotti in carcere a Vibo Valentia a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di estradizione

Gli agenti della Squadra mobile di Vibo Valentia, in collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, hanno eseguito due mandati di cattura nei confronti di due uomini ricercati in campo internazionale.

La mattina del 19 febbraio è stata segnalata la presenza nel Vibonese di un cittadino venezuelano, ricercato dall’Uruguay per il reato di truffa e riciclaggio di denaro, a carico del quale pendeva un mandato di cattura internazionale ai fini estradizionali.

L’uomo è stato arrestato in un’abitazione di Mileto dove si era rifugiato in una stanza, chiusa a chiave dall’interno, non rispondendo agli agenti di polizia.



Lo stesso giorno un’altra segnalazione ha riguardato la presenza, sempre nel Vibonese, di un cittadino di nazionalità bulgara, destinatario di un mandato d’arresto europeo da parte della Bulgaria in quanto condannato, nel proprio paese di origine, a un anno e nove mesi di reclusione per i reati di guida senza patente e rifiuto di sottoporsi ai test antidroga.



L’uomo è stato rintracciato a Pizzo mentre svolgeva la propria attività lavorativa. Dopo l’accertamento dell’identità in Questura è stato arrestato. I due uomini sono stati condotti in carcere a Vibo Valentia a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di estradizione.

ansa.it