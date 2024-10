Reggio, arrestato ventenne per possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

L’attività di intensificazione dei servizi di controllo del territorio della Questura – Ufficio Volanti – nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità in genere, con particolare riguardo al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha fatto registrare un ennesimo risultato.

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino nigeriano di 20 anni responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nonché resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Nei fatti, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuto, su segnalazione di cittadini, in un appartamento di via Pio XI per una lite tra extracomunitari. Il personale delle Volanti prontamente intervenuto ha proceduto al controllo di quattro cittadini di nazionalità nigeriana; uno dei quali è stato trovato in possesso di un quantitativo di sostanza stupefacente pari a 43 gr. di marijuana già suddivisa in 80 dosi insieme ad alcuni involucri termosaldati tutti idonei al confezionamento della droga ai fini di spaccio.

L’arrestato, condotto negli uffici della Questura dava in escandescenza scagliandosi contro gli Agenti della Polizia di Stato colpendoli con calci e pugni.

All’esito degli accertamenti sui rimanenti occupanti dell’appartamento, due cittadini nigeriani di 20 e 21 anni sono risultati irregolari sul territorio nazionale ed a loro carico il Questore ha immediatamente emesso un decreto di espulsione con accompagnamento coatto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Potenza.