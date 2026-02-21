Reggio, raffica di sanzioni per abbandono di rifiuti
Tra le sanzioni della Polizia Locale, anche un incidente stradale: alla guida un giovane con un tasso alcolemico rilevato di oltre sei volte i limiti di legge, praticamente alle soglie del coma etilico
21 Febbraio 2026 - 22:30 | Comunicato Stampa
Sono sette le perone denunciate dalla Polizia Locale di Reggio Calabria nelle ultime 72 ore. A seguito di mirati servizi, le varie articolazioni del Corpo hanno accertato, in distinte attività, sette fattispecie di reato ed identificato altrettanti autori.
Occupazione abusiva di immobili pubblici, appropriazione indebita, lesioni aggravate sono i capi di accusa contestati.
A destare particolare allarme, anche un giovane uomo che ha causato un incidente stradale autonomo alla guida di un veicolo, con un tasso alcolemico rilevato di oltre sei volte i limiti di legge; praticamente alle soglie del coma etilico.
E sul fronte del decoro urbano si registra un giro di vite sull’abbandono dei rifiuti. Sono oltre 30, in pochi giorni,le sanzioni accertate per violazione dell’ordinanza sindacale in materia. Detti servizi continueranno senza soluzione di continuità fino a caesate esigenze. Per i soggetti deferiti vige la presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato.