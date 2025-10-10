‘Che Macello Week’: il gusto reggino che profuma di tradizione

A Reggio Calabria c’è una settimana che ha il profumo della casa, della festa e della tradizione. È la “Che Macello Week”, l’appuntamento fisso con i sapori autentici della storica macelleria Malara 1970, un luogo dove ogni giorno prende forma la passione per la buona cucina e la cultura gastronomica reggina.

Il rito del pollo allo spiedo

Il martedì e il giovedì l’aria di via Reggio Campi si riempie di un profumo irresistibile: è quello dei polli allo spiedo*, dorati, croccanti fuori e teneri dentro. Una preparazione semplice solo all’apparenza, perché dietro c’è la cura di chi lavora la carne con esperienza e rispetto per la materia prima.

*È preferibile la prenotazione, chiamando al numero 3755192812.

Giovedì di trippa: il piatto che sa di tradizione

Sempre il giovedì, la macelleria reggina accende la memoria con la trippa alla reggina, un piatto che racconta la città attraverso il sapore. Un omaggio alla cucina povera di una volta, preparata ancora oggi con pazienza, spezie e quella passione che solo le famiglie reggine conoscono.

Sabato: frittole e polpette al sugo, il gran finale

Il sabato è festa grande. Le frittole, preparate con l’antica ricetta di famiglia tramandata da nonno Paolo, fanno tornare indietro nel tempo, tra profumi di strada e convivialità. Accanto a loro, le polpette al sugo, morbide, saporite, servite come una volta, quando bastava un pezzo di pane per essere felici.

Una settimana da vivere a tavola

Alla Che Macello Malara 1970 ogni giorno è un viaggio tra gusto e tradizione. L’arte della macelleria si unisce all’amore per i piatti di una volta, con preparazioni sempre fresche, anche in versione senza glutine, per portare sulla tavola dei reggini qualità e autenticità.

Perché a Reggio Calabria, ogni settimana, c’è un motivo in più per dire:

“Che Macello di bontà!”

Maggiori informazioni

La macelleria di via Reggio Campi II° Tronco, Reggio Calabria (RC) è aperta dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.30, in via Reggio Campi 115, accanto al Parco Fiamma.

Visita le pagine Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato, oppure il sito.