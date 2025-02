Ponte Calopinace, riprese le attività di un’opera infinita: la situazione attuale – FOTO

I reggini lo attendono da anni. Il ponte di poche decine di metri che collegherebbe il lungomare Falcomatà al Parco Lineare Sud è diventato il simbolo delle mancate promesse della politica e in particolare dell’amministrazione Falcomatà.

Testimonianza del fallimento di più assessori che nel tempo avrebbero dovuto sciogliere i nodi di un’opera che attende da troppo tempo la sua realizzazione, adesso sembra che il progetto possa ripartire con maggiore tranquillità.

Ricordiamo le parole del sindaco Falcomatà che nel lontano luglio 2020 affermava:

“Abbiamo appena consegnato i lavori per la realizzazione del nuovo ponte sul Calopinace che dureranno 120 giorni. In queste immagini potrete vedere come sarà. Il ponte unirà il Lungomare Falcomatà al Parco Lineare Sud e, quindi, congiungerà il centro città con la zona sud e viceversa. Si potrà attraversare a piedi, in bici, in auto, moto ecc…”.