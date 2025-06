Ponte Calopinace, svolta imminente: gru e travi si avvicinano

Una volta collocate le grandi travi, spetterà all’impresa completare in tempi brevi il ponte con l’impalcato stradale, per creare una superficie per veicoli e pedoni

Le travi utili per completare i lavori del Ponte Calopinace sono ormai diventate leggenda. ”Esistono, le ho viste’, assicurava qualche settimana fa il vice sindaco Paolo Brunetti.

Il giorno sembra essere davvero arrivato. Secondo quanto raccolto, nel corso di questa settimana (giovedi?) la gru e le travi saranno finalmente presenti nel cantiere del Calopinace, per dare concreto avvio alla decisiva tranche dei lavori verso la realizzazione della celeberrima infrastruttura.

Il ponte sul Calopinace, quando finalmente concluso, consentirà di creare un’unica linea continua sul fronte mare cittadino dal Lido comunale fino alla foce del torrente Sant’Agata, allungando ed estendendo maggiormente il nostro già splendido Lungomare con la zona Sud della città.

Una volta collocate le grandi travi, spetterà all’impresa completare in tempi brevi il ponte con l’impalcato stradale, per creare una superficie per veicoli e pedoni. Infine sarà necessario attendere l’ok dell’Anas per il rilascio delle autorizzazioni.

Falcomatà, con ironia, nel corso dell’ultimo consiglio comunale aveva anticipato la festa per l’inaugurazione del Ponte sul Calopinace, ormai diventato tragicamente leggendario in riva allo Stretto.

‘Faremo una festa e inviteremo anche il consigliere Ripepi. Propongo anzi che scelga da quale lato stare, se dal Lungomare o dal Parco Lineare Sud, così faremo come quando è caduto il muro di Berlino. Attraverseremo il Ponte e ci abbracceremo, in segno di fratellanza e di comunità.

Ci abbracceremo perché credo che sia una vittoria per la città avere, dopo tante fatiche, consegnato un’opera che è importante perché concretamente unisce il lungomare alla zona sud, un’opera importante anche per la viabilità”, le parole del sindaco.