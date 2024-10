Ponte Calopinace a Reggio, Nava: ‘Carrabile? Meglio un semplice ponte pedonale e per le bici’

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Domenico Nava in rappresentanza dell’Associazione culturale “Sensazioni Emergenti”.

Scrive l’associazione nella nota:

“Ponte Calopinace, certamente un odissea, ma forse non tutti i mali vengono per nuocere, (come si suole dire). Difatti, ci chiediamo per quale motivo debba essere installato un ponte carrabile e non un semplice ponte pedonale e per le bici, identico a quello già proposto e in uso tra il Water Front e la zona del lido comunale”.