Appello dell’ass. Amici del Ponte a Salvini: ‘Subito i lavori di costruzione’

In occasione della visita di Salvini a Reggio Calabria, nuovo appello per il Ponte sullo Stretto: “È il momento di agire”

In occasione della visita odierna del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Matteo Salvini, a Reggio Calabria, l’Associazione “Amici del Ponte dello Stretto” rinnova con forza l’appello per l’immediato avvio dei lavori di costruzione del Ponte sullo Stretto. Questa infrastruttura, da troppo tempo attesa, rappresenta non solo il completamento essenziale del progetto dell’Alta Velocità, ma anche una leva strategica per il rilancio economico e sociale del Mezzogiorno e dell’intero Paese.

Il Ponte come simbolo di progresso e opportunità

“Il Ponte sullo Stretto non è solo un’opera ingegneristica di straordinaria rilevanza; è un simbolo concreto di progresso e un’opportunità irripetibile per il Sud Italia,” dichiara il Prof. Veronese Simone, Presidente dell’Associazione “Amici del Ponte dello Stretto”. “Chiediamo al Ministro Salvini di imprimere un’accelerazione decisiva a questo progetto, affinché si possa passare dalle parole ai fatti e dare il via ai cantieri il prima possibile.”

I benefici del Ponte sullo Stretto

Lavoro e Occupazione

L’avvio dei cantieri genererà migliaia di nuovi posti di lavoro, diretti e indiretti, coinvolgendo diverse filiere produttive e offrendo opportunità occupazionali a ingegneri, tecnici, operai e specialisti in vari settori. Sarà un volano economico fondamentale per la regione, contrastando la disoccupazione e l’emigrazione giovanile.

Turismo

Il Ponte rivoluzionerà l’accessibilità alla Sicilia e alla Calabria, rendendo le due regioni più facilmente raggiungibili e interconnesse. Questo si tradurrà in un notevole incremento dei flussi turistici, con ricadute positive per l’ospitalità, la ristorazione, i trasporti e l’indotto locale. Sarà più semplice per i visitatori scoprire le bellezze naturali, culturali e storiche di entrambi i territori.

Rilancio dell’Immagine del Sud Italia

La costruzione di un’opera così maestosa e avveniristica invierà un messaggio chiaro e potente a livello nazionale e internazionale: il Sud Italia è capace di realizzare grandi progetti, è una terra di opportunità e innovazione. Il Ponte dello Stretto diventerà un emblema di efficienza, modernità e visione, contribuendo a superare stereotipi negativi e a promuovere un’immagine positiva e dinamica del Mezzogiorno.

L’appello finale all’esecutivo

L’Associazione “Amici del Ponte dello Stretto” sottolinea l’urgenza di procedere senza ulteriori indugi.

“Ogni ritardo è un costo per la collettività e un’opportunità mancata. Il Ponte è la chiave per sbloccare il potenziale inespresso del Sud e per connettere realmente l’Italia dall’estremo Nord all’estremo Sud,” conclude il Presidente. “Confidiamo che il Ministro Salvini, sensibile alle esigenze di sviluppo del Paese, accolga il nostro appello e dia l’impulso decisivo per l’avvio di quest’opera strategica”.

Il Presidente

Prof. Veronese Simone