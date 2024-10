Ponte sullo Stretto, ok dal Cef per il co-finanziamento della parte ferroviaria

“La decisione odierna del Comitato Cef (il ‘Connecting Europe Facility’, meccanismo finanziario per collegare l’Europa, ndr) di approvare il co-finanziamento europeo alla componente ferroviaria del progetto esecutivo del ponte sullo Stretto di Messina è un riconoscimento importante sulla qualità dell’opera.

Si tratta di una scelta che consolida la proficua attività di dialogo avviata dal Vicepresidente Salvini con la Commissione Europea sin dall’inizio del suo mandato”. Così fonti del Mit.

“Anche l’Ue crede nell’importanza del Ponte sullo Stretto di Messina: la decisione del Cef (Connecting Europe Facility) di approvare il cofinanziamento europeo della componente ferroviaria dimostra quanto l’opera sia considerata strategica non solo per l’Italia, ma per l’intero sistema di collegamenti transeuropei.

È una decisione che promuove il progetto del Ponte, elaborato sotto il governo del Presidente Silvio Berlusconi, riconoscendone il ruolo centrale nella rete di trasporto nazionale ed europea. Continueremo a lavorare per realizzare un’infrastruttura strategica che renderà il nostro Paese sempre più connesso, attrattivo e moderno”. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante di Forza Italia.