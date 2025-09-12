Ponte sullo Stretto, Ciucci replica agli ambientalisti: ‘Progetto conforme’

In merito alle osservazioni avanzate da alcune associazioni ambientaliste, l’Amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha rilasciato una nota di chiarimento, ribadendo – come già fatto in passato – la solidità del progetto del Ponte sullo Stretto.

“Non esiste alcun elemento di indeterminazione tecnico o procedurale, tantomeno violazioni delle normative europee. Il progetto definitivo del Ponte è stato sviluppato e approvato nel pieno rispetto delle normative italiane ed europee”.

Ciucci ha sottolineato che dal punto di vista tecnico il progetto risponde ai più alti standard di aerodinamica-aeroelastica, sismica e geotecnica:

“La fattibilità tecnica non è mai stata messa in discussione. I ‘test di tenuta essenziali’ e gli ‘approfondimenti sismici’ richiamati dalle associazioni non hanno riscontro con la realtà dei fatti. Si tratta delle normali prescrizioni del MASE, che verranno adempiute in fase di progettazione esecutiva e sono già in gran parte programmate dalla società”.