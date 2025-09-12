Ponte sullo Stretto, gli ambientalisti fanno ricorso alla Corte dei Conti per violazioni normative

Greenpeace, Legambiente, Lipu e WWF hanno presentato alla Corte dei Conti una memoria sulla delibera CIPESS relativa alla realizzazione della maxi opera

Le associazioni ambientaliste Greenpeace, Legambiente, Lipu e WWF hanno presentato alla Corte dei Conti una memoria sulla delibera CIPESS relativa alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

La Corte è chiamata ad un controllo preventivo di legittimità prima della pubblicazione della delibera in Gazzetta Ufficiale: in questa fase non vengono valutati solo gli aspetti economici e finanziari, ma anche quelli giuridici e normativi.

Leggi anche

Le contestazioni delle associazioni

Le associazioni hanno evidenziato:

indeterminazioni progettuali , legate al mancato completamento di test di tenuta e agli approfondimenti sismici;

, legate al mancato completamento di test di tenuta e agli approfondimenti sismici; questioni di costituzionalità sulla normativa speciale approvata dal Parlamento per sbloccare l’opera;

sulla normativa speciale approvata dal Parlamento per sbloccare l’opera; vizi istruttori nei pareri della Commissione VIA VAS , ritenuti in contrasto con le direttive comunitarie su Via e Vinca e con il principio di precauzione del Trattato UE;

nei pareri della , ritenuti in contrasto con le direttive comunitarie su Via e Vinca e con il del Trattato UE; contestazioni sui motivi imperativi di interesse pubblico , in particolare sulla presunta funzione militare del Ponte, utilizzata – secondo gli ambientalisti – per eludere il parere comunitario e classificare i costi tra le spese militari;

, in particolare sulla presunta funzione militare del Ponte, utilizzata – secondo gli ambientalisti – per eludere il parere comunitario e classificare i costi tra le spese militari; criticità sull’assegnazione dell’opera senza gara internazionale, una scelta normativa messa in dubbio anche dall’ANAC.

I dubbi economici

Ampio spazio nella memoria è stato dedicato al rapporto costi-benefici, con critiche alla stima dei flussi di traffico, all’incremento del PIL e del reddito pro-capite considerati “miracolosi” e alla certezza dei costi del progetto, che potrebbe lievitare incidendo negativamente sul bilancio dello Stato.

Tra i fattori di rischio segnalati:

incertezze progettuali;

prescrizioni del parere Via ancora da ottemperare;

dilatazione dei tempi di avvio dei cantieri;

costi operativi del Ponte;

processi autorizzativi aggiuntivi, come le captazioni idriche.

L’appello alla Corte dei Conti

Secondo Greenpeace, Legambiente, Lipu e WWF, persistono gravi carenze e violazioni normative nel progetto. Le associazioni auspicano che la Corte dei Conti valuti attentamente la memoria e “ne tragga le opportune conseguenze”.