Ponte sullo Stretto, Codacons Rc: ‘Non sia alibi per distrarsi dall’ordinario’

“Il Ponte sullo Stretto non rappresenti il paravento dietro cui eludere gli ordinari diritti dei cittadini o, peggio, per garantire che all’ombra delle “torri” si consumi l’impunità diretta a costruire le carriere politiche ed istituzionali”.

La denuncia del CODACONS: “influenza politica e danni ai cittadini”

È questa la ragione che ha spinto il CODACONS ad incentrare le proprie attività sull’intera area dello Stretto, rilevando una condotta amministrativa ed istituzionale, anche a livello del Governo Nazionale, che con ogni evidenza pare influenzata, dall’una e dall’altra parte, da un’opera pubblica diventata una minaccia per i cittadini prima ancora che ne venga decisa la fattibilità tecnica, economica e la stessa utilità.

Il caso di Villa San Giovanni: criticità e assenza di dialogo

In questo quadro, già di per sé allarmante, il CODACONS “esprime profonda preoccupazione rispetto al sistema di tassazione operato a Villa San Giovanni, dove il debito e le tante criticità di una città in dissesto è gestito dall’amministrazione comunale e da funzionari di prefettura senza possibilità di dialogo preventivo e confronto che anzi viene negato anche quando espressamente richiesto.

Contenziosi tributari e pratiche annullate

Sicché ci si è ritrovati a fronteggiare un improbabile contenzioso tributario, evidentemente illegittimo, che ha portato all’annullamento di oltre il 90% delle pratiche gestite dall’Associazione sulla TASI con gravi ed inaccettabili conseguenze per la Città ma che appare notizia abbia riguardato tutte le richieste avanzate anche da singoli ed altre Associazioni di cittadini.

Servizio idrico fuori controllo e debito milionario

Non migliore appare la questione dello zoppicante servizio idrico, dove addirittura è come se in quest’area fosse stata sospesa ogni norma del codice civile e ogni determinazione dell’ARERA, alle cui decisioni di tale autorità devono sottostare tutti gli Enti gestori, con l’aggravante di un debito di quasi 2 milioni di euro, oltre ai costi per la sostituzione dei contatori e le riduzioni per la mancata erogazione del servizio, che andranno anch’essi ad incidere sul bilancio stabilmente riequilibrato.

Prefettura assente e trasparenza negata

Il tutto facendo leva sulla ingenuità di molti cittadini che hanno già pagato somme non dovute e con la sorprendente condotta della locale Prefettura, cui sono state indirizzate specifiche richieste anche inerenti la trasparenza amministrativa ma che rimasta silente, rafforzando il concetto del nostro Corrado Alvaro secondo cui “vivere onestamente sia inutile”.

Costituzione sospesa e ricorso alle istituzioni europee

Nei fatti, quindi, in quest’area è stata sospesa la Costituzione e vanificata la funzione legislativa del Parlamento, così come Direttive e Raccomandazioni delle Istituzioni Europee, alle quali sicuramente ci rivolgeremo, così come è assolutamente necessario investire della questione la Procura Nazionale della Corte dei Conti, non foss’altro per il fatto che l’Organo straordinario di Liquidazione è stato nominato al Comune di Villa San Giovanni dal Presidente della Repubblica.

CSM e Procura di Reggio Calabria ancora senza titolare

In uno scenario così avvilente, ci si trova di fronte anche ad un Consiglio Superiore della Magistratura che continua a lasciare una Procura importante, come quella di Reggio Calabria, priva di un capo ufficio titolare”, conclude Codacons Rc.