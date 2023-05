Ponte sullo Stretto, Cacciari a CityNow: 'Pura follia, una stupidaggine'

È con queste parole che il prof. Massimo Cacciari ha risposto alla domanda di CityNow inerente la realizzazione dell’attraversamento stabile tra Reggio Calabria e Messina.

Presente alla Biblioteca De Nava per ricevere il Premio Anassilaos Civitas Europae, il noto filosofo, saggista e politico italiano ha espresso la sua perplessità inerente il Ponte sullo Stretto, rivolgendo un messaggio ai calabresi e al Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

“Spero che voi per primi ve ne rendiate conto in una situazione in cui non c’è una adeguata linea ferroviaria lungo lo ionio in Calabria. In Sicilia non c’è una ferrovia che funzioni. Andare a pensare al Ponte…non so come definire questo tema. Pura follia. Se Salvini tira fuori la storia del ponte vuol dire che avrà qualche appoggio qui. Spero che vi siano persone abbastanza intelligenti per capire che stupidaggine è il ponte sullo Stretto”.