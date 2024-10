Ponte sullo Stretto: disco verde dal Sindaco Falcomatà ad un consiglio dedicato

Ancora da definire se si utilizzerà la formula mista (comunale/metropolitano) o se sarà aperto alla città, come già avvenuto per l'aeroporto

Così lontano, eppur così vicino. L’attraversamento stabile dello Stretto non sembra più così intangibile come fino a qualche tempo fa. Le proteste si fanno sempre più numerose, mentre i sostenitori acclamano l’inizio dei lavori per vedere finalmente l’opera tanto attesa.

E di Ponte sullo Stretto si è parlato anche durante l’ultima riunione della massima assise cittadina, a Reggio Calabria. Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha risposto alle sollecitazioni riguardanti l’organizzazione di un consiglio comunale dedicato al ponte, esprimendo il suo pieno sostegno all’iniziativa.

“Consiglio sul Ponte, sì, sono d’accordo sul fatto che non bisogna andare alle calende greche,” ha dichiarato.

A Reggio Calabria un consiglio dedicato al Ponte sullo Stretto

Rivolgendosi al Presidente Marra, il primo cittadino ha sottolineato l’importanza di organizzare tempestivamente una riunione dei Capigruppo – se necessaria – per decidere la data dell’incontro, suggerendo di fissarlo subito dopo le elezioni europee dell’8 e 9 giugno.

“In modo da essere liberi, come è giusto che sia, da ogni condizionamento politico. Ma che sia orientativamente verso la metà di giugno e non oltre la fine del mese”.

Il sindaco ha spiegato che il dibattito sarà principalmente di natura culturale e sociale ed al fine di coinvolgere tutti gli attori interessati ha proposto di organizzare un consiglio comunale e metropolitano congiunto, una formula mista già adottata in passato.

“Io, poi, lo estenderei anche ai sindaci, in particolare quelli dei Comuni interessati alla realizzazione del progetto,” ha aggiunto Falcomatà.

L’inquilino di Palazzo San Giorgio, infine, ha accennato alla possibilità di aprire il dibattito anche alla città, offrendo così un’opportunità ai reggini di dire la propria sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Falcomatà, inoltre, ha riconosciuto le preoccupazioni espresse dal consigliere Pazzano riguardo al rischio di una deriva autoritaria, sottolineando l’importanza di un confronto aperto e democratico.

L’annuncio del sindaco ha suscitato interesse e attenzione, aprendo la strada a un dibattito ampio e partecipato su uno dei progetti infrastrutturali più discussi degli ultimi anni.

Adesso, non resta che attendere ulteriori sviluppi su questo importante appuntamento.