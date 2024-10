Ponte sullo Stretto, Ferrante (Mit): “Ue approva il nostro progetto, è opera madre”

"La rete Ten-t comprende infrastrutture fondamentali per il nostro Paese, tra le quali il Ponte sullo Stretto di Messina"

“L’adozione definitiva da parte del Consiglio Ue del nuovo Regolamento per lo sviluppo della Rete transeuropea dei trasporti è un grande traguardo per l’Italia. La rete Ten-t comprende infrastrutture fondamentali per il nostro Paese, tra le quali il Ponte sullo Stretto di Messina”.

Lo scrive il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.