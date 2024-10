Ponte sullo Stretto, flash mob a Messina per dire ‘No al razzismo infrastrutturale’

Il Ponte sullo Stretto non è più un’utopia da tirar fuori in tempi di elezioni. È un’infrastruttura necessaria che, adesso, anche i cittadini chiedono a gran voce. Non solo a Reggio Calabria, ma anche dall’altra parte dello Stretto. Questa mattina, infatti, proprio nella città siciliana si è svolto un flash mob a sostegno delle infrastrutture al sud.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno preso parte alla manifestazione, che si sono inginocchiati per dire ‘No al razzismo infrastrutturale nei confronti del Sud e della Sicilia’. Ringraziamo i tanti politici, a cui non smetteremo mai di ripetere di fare squadra, l’unione e non l’individualismo è l’unico modo per andare lontani.

Ringraziamo i giornalisti per essere stati testimoni dell’evento e che faranno da megafono alle richieste della società civile. Tra i tanti giornalisti vogliamo citarne uno, che ci ha accompagnato in queste settimane di organizzazione, Fabio B., grazie, grazie, grazie a tutti. Ringraziamo anche chi non è potuto essere presente, ma ha mostrato solidarietà verso l’evento.

Ringraziamo anche chi non la pensa come noi, ma sicuramente ha colto il senso allargato della nostra manifestazione. In fondo chiediamo entrambi che il territorio cambi passo”.