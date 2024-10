Ponte sullo Stretto, Borri VS Ranucci. Il prof.: ‘Faziosi’. Il giornalista: ‘Dal ministro in giù sono scappati tutti’

Non si placa la polemica nata dopo la messa in onda della trasmissione del noto programma Report che ha demolito mediaticamente il progetto del Ponte sullo Stretto.

Sulla pagina FB ‘Strait of Messina Bridge‘ il professor ingegner Claudio Borri, membro del comitato scientifico della Stretto di Messina, conosciuto come l’ingegnere del vento, ha pubblicato uno scambio di battute avvenuto via WhatsApp con il conduttore di Report Sigfrido Ranucci.

“Vi condivido una mia “amorosa” corrispondenza con S. Ranucci sul suo numero tramite Whatsapp”. Esordisce così il post del prof. Borri.

“Buona sera: sono davvero semplicemente stupefatto per il grado di disinformazione che la vostra trasmissione di stasera è riuscita a raggiungere. Piango la scomparsa di ogni etica e deontologia giornalistica: si dà la parola soltanto ai tecnici che mai hanno lavorato e studiato l‘opera né conoscono lo stato dell‘arte del progetto ed anche i dettagli dell‘aggiornamento del progetto definitivo, da voi definito “segreto“. Piango l‘assoluta mancanza del contraddittorio tecnico-scientifico, la sola vera forma di corretta informazione per i cittadini. Con tutta la mia riprovazione e disistima per la V.a faziosità”.

Segue la risposta di Ranucci, alle 23:47, 11 minuti dopo:

“Salve. Siamo felici che c’è chi è disposto a farsi intervistare quando ci torneremo. Visto che dal ministro in giù sono scappati tutti. Compreso il suo responsabile. La contatterà Danilo Procaccianti”

Il prof. Borri replica a Ranucci: