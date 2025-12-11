Ponte sullo Stretto: presentato al Consiglio nazionale degli ingegneri il progetto definitivo – VIDEO  

Si è tenuta ieri presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), una presentazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, alla presenza del Presidente CNI Ing. Domenico Perrini, del coordinatore Gruppo di lavoro “Ponte sullo Stretto” Prof. Edoardo Cosenza e del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Ing. Massimo Sessa.

La mattinata di approfondimento è stata aperta dall’introduzione del Prof. Cosenza, alla quale ha fatto seguito una sintesi dell’Amministratore Delegato Pietro Ciucci sullo status dell’iter approvativo del progetto e sui prossimi passaggi volti all’ottenimento di una nuova delibera CIPESS e a una registrazione con formula piena.

Approfondimenti tecnici sul progetto del Ponte

La presentazione si è articolata in un’introduzione al progetto da parte del Direttore Tecnico della Stretto di Messina Valerio Mele, seguita da approfondimenti sull’opera di attraversamento e sulla percorribilità ferroviaria da parte degli ingegneri Achille Devitofranceschi ed Eugenio Fedeli.

Successivamente, sono stati portati all’attenzione del CNI focus specifici su:

i motivi della scelta della soluzione a campata unica da parte del prof. Fabio Brancaleoni

da parte del gli aspetti relativi alle azioni sismiche da parte del Professor Ezio Faccioli

da parte del gli aspetti relativi al vento da parte del Professore Emerito Giorgio Diana.

“È stato un incontro di altissimo livello tecnico-scientifico e di alta valenza che conferma l’interesse per l’opera e l’approccio di piena condivisione delle tematiche tecniche e dei risultati ottenuti”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato Pietro Ciucci a valle della chiusura dei lavori.

Per il Presidente Domenico Perrini:

“Oggi è stata una giornata importante perché ci ha fatto comprendere come questo progetto sia stato visto da tutti i punti di osservazione, sono state portate avanti le tecniche più avanzate nella realizzazione dei ponti a campata unica, valutando soprattutto l’effetto del vento che, in questi casi, è l’elemento più critico da prendere in considerazione. L’esposizione da parte dei progettisti è stata veramente completa e ci mette in condizione, come Consiglio Nazionale, di far comprendere alla collettività che quello che si sta facendo rispetta al massimo le norme di sicurezza”.