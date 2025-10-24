Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti rinvia la decisione all’organo collegiale
L'adunanza calendarizzata il 29 ottobre. Chiesti maggiori chiarimenti sugli oneri e sugli snodi cruciali sui cantieri da avviare
24 Ottobre 2025 - 20:47 | di Redazione
Il dossier sul Ponte sullo Stretto di Messina passa nelle mani della Sezione centrale di controllo legittimità della Corte dei Conti, che è l’organo collegiale che svolge il controllo preventivo.
Per il 29 ottobre alle 10, secondo quanto si apprende, è stata infatti calendarizzata l’adunanza della Sezione della Corte dei Conti sulla delibera del Cipess che approva il progetto definitivo del Ponte.
La riunione di questo organo collegiale è di fatto l’esito delle procedure degli esami effettuati dall’Ufficio di controllo della stessa Sezione che ha ritenuto di deferire la questione all’organo collegiali.
Tutto questo non comporta un allungamento dei tempi, che prevedono il completamento della procedura di registrazione della delibera entro il 7 novembre. Intanto l’amministratore delegato della società Stretto di Messina, dott. Ciucci, si mostra fiducioso e pronto a inviare gli approfondimenti richiesti.