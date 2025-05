Il Pd di Reggio in piazza contro il Ponte, Morabito e Bonforte: ‘Opera inutile. Le priorità sono altre’

La visita del ministro Matteo Salvini a Reggio Calabria ha riacceso il dibattito sul Ponte sullo Stretto. Mentre il leader della Lega era riunito in Prefettura con le autorità locali, in Piazza Italia andava in scena una protesta partecipata da sindacati, cittadini, movimenti e partiti. Tra le voci più critiche, quelle del Partito Democratico, che ha ribadito con fermezza la propria contrarietà al progetto.

“Non è un’opera prioritaria per il nostro territorio – ha dichiarato il segretario metropolitano del PD Antonio Morabito ai microfoni di CityNow. Noi riteniamo che sia un mezzo di distrazione di massa. Nel frattempo, ad esempio, non viene finanziata l’alta velocità, non viene finanziata la Statale 106. A cosa serve avere un ponte quando non siamo collegati al resto d’Italia? Le opere prioritarie sono altre”.

Leggi anche

La posizione del PD è chiara: il Ponte, così come proposto, non risponde ai bisogni reali della Calabria. Una visione condivisa anche dalla segretaria cittadina Valeria Bonforte, che ha posto l’accento sul tema del lavoro.

“Non si creano posti di lavoro con un’opera megagalattica, inconsistente e insicura – ha detto. Un’opera che non porterà bellezza al nostro territorio. In questa regione, in questa città, il lavoro e il welfare si costruiscono investendo sul turismo, sulle risorse umane e naturali che abbiamo e che nessuno valorizza”.

La manifestazione ha mostrato un fronte ampio e trasversale, che chiede investimenti su infrastrutture interne, sanità, trasporti, ambiente. Il messaggio lanciato da Piazza Italia è forte: chi governa, secondo i manifestanti, dovrebbe ascoltare prima di decidere.