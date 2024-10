Progetto definitivo del Ponte sullo Stretto, Saccomanno: ‘Il 15 il via libera’

Ponte sullo Stretto di Messina, ne parla ai nostri microfoni il Commissario regionale della Lega Giacomo Saccomanno. L’esponente della Lega è stato nominato dall’assemblea dei soci della Società Stretto di Messina all’interno del nuovo Cda.

Dichiara Saccomanno:

Conclude Saccomanno:

“Il cronoprogramma si sta rispettando in tutti i suoi sviluppi, non dovremmo avere problemi. Quindi se tutto va bene a fine marzo probabilmente verrà approvato e si passerà all’esecutivo, ai vari contratti e in estate dovrebbero partire i cantieri. Chiaramente non solo il Ponte in sè, ma tutto quello che ci sta attorno: dalle infrastrutture, alla nuova rimodulazione delle due coste, all’alta velocità e a tutta una serie di cose che sono di grande rilievo e grande impatto”.