Ponte sullo Stretto, Salvini: “Farò di tutto per l’avvio lavori nel 2026”

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini torna a parlare del Ponte sullo Stretto di Messina e fissa un nuovo orizzonte temporale per l’avvio dei lavori. In un’intervista a Radio Libertà, Salvini ha spiegato che l’obiettivo iniziale era il 2025, ma che ora punta al 2026 come anno di apertura dei cantieri.

Secondo il leader della Lega, le risorse non utilizzate nel 2025 verranno impiegate negli anni successivi. L’impegno del governo, ha ribadito, resta massimo per portare avanti un’opera considerata strategica e capace di dare prestigio al Paese.

“Un’opera che serve all’Italia”

Salvini ha ricordato di aver auspicato l’apertura dei cantieri già quest’anno, sottolineando però che lo slittamento non metterà in discussione il progetto. L’obiettivo dichiarato è realizzare un’infrastruttura che possa essere riconosciuta a livello internazionale e che, nelle intenzioni del governo, risponda a esigenze concrete di collegamento e sviluppo.

“Sul ponte sullo Stretto contavo di aprire i cantieri già quest’anno, invece lo faremo l’anno prossimo: mi sembra evidente che i soldi non spesi nel 2025 li spenderemo nei prossimi anni. Farò di tutto affinché l’Italia sia ammirata in tutto il mondo per un’opera che serve