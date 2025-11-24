Ponte sullo Stretto, Salvini: ‘Aspettiamo le motivazioni della Corte dei Conti. Poi faremo le nostre riflessioni…’
'Obiettivo aprire cantieri a inizio anno, se tutti remano nella stessa direzione', le parole del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
24 Novembre 2025 - 11:43 | di Redazione
“Aspettiamo di leggere le motivazioni della Corte dei Conti che ha bloccato la registrazione entro questa settimana e appena leggeremo i motivi di questo ‘no’ faremo tutte le nostre riflessioni e deduzioni”.
Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell’evento Italia Direzione Nord in Triennale, a Milano a proposito della bocciatura della Corte dei Conti al progetto del Ponte sullo Stretto, negando il visto di legittimità al progetto definitivo e la registrazione della delibera Cipess di agosto.
“L’obiettivo, se tutti remano nella stessa direzione, è di aprire i cantieri a inizio anno”, ha aggiunto.