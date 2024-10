Ponte sullo Stretto, Salvini risponde alla Schlein: ‘Il traghetto è lento e inquina’

Il ministro Matteo Salvini è in viaggio verso la Sicilia ed a bordo del traghetto per transitare lo Stretto non perde l’occasione di rispondere alla leader del Partito democratico, Elly Schlein, che nei giorni scorsi in diretta dai propri canali social aveva definito l’opera “Un progetto anacronistico, dispendioso e rischioso: 14 miliardi di sprechi in un Paese con la sanità in ginocchio e salari da fame”.

Leggi anche

Salvini risponde così con un video su Tik Tok:

“In diretta dal traghetto che ha preso la Schlein pochi giorni fa dicendo “È una ‘figata’, il traghetto ci mette poco e non inquina”. C’è un fumo nero che la metà basta. Poi chi ha preso il traghetto nella stagione estiva, una, due, tre ore di attesa, con caldo, acqua…seguitemi. Poi la linea salterà, perchè il traghetto non è neanche connesso a internet, oltre a inquinare e a essere lento. Quindi qua il mio obiettivo è aprire i cantieri che uniscano Calabria e Sicilia per il ponte che creerà lavoro, bellezza, turismo, e toglierà code, smog e traffico”.

Il ministro sale ai piani superiori della nave dalle scale interne e nel frattempo intrattiene i suoi ‘follower’ con i saluti in diretta ed un mini spot elettorale per il candidato della Lega alle europee Roberto Vannacci. Salvini è arrivato nel frattempo al ponte superiore, e affacciandosi con lo Stretto alle spalle prosegue:

“Eccoci. Qua ci sono le due sponde ad oggi separate da tre chilometri di mare stupendo. Uno degli angoli più incantevoli al mondo, però il traghetto inquina, sia l’acqua che l’aria: fa il suo mestiere. Oggi per attraversare lo Stretto un treno merci ci mette tre ore, un treno passeggeri due. Pensa come ti cambia la vita innanzitutto dei tanti lavoratori, studenti, pendolari, che ogni giorno devono fare avanti e indietro. Col ponte ci metti dieci minuti: come ti cambia la vita tra 2/3 ore e dieci minuti. Oggi ci metti tanto e paghi. Pensa a questi due pilastri su terra, con il ponte a campata unica più lungo al mondo, un miracolo dell’ingegneria, e a quanto di risparmierà in tempo, denaro ed inquinamento”.

Salvini interrompe la conversazione in diretta con i suoi spettatori per salutare alcuni passanti, riprende a salire su per le scale fino ad arrivare alla balaustra sopra le macchine e i mezzi parcheggiati in attesa dello sbarco.

Conclude il ministro Matteo Salvini: