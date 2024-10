Ponte sullo Stretto, arriva l’ok dal Senato: è legge

Via libera alla conversione in legge del decreto sul ponte sullo Stretto di Messina. L’aula del Senato l’ha approvato con 103 voti favorevoli, 49 contrari e tre astenuti. Presente il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Dai banchi del centrodestra e’ partito un applauso.

Il provvedimento, che era stato approvato alla Camera lo scorso 16 maggio, definisce, tra l’altro, l’assetto della società Stretto di Messina Spa e riavvia le attività di programmazione e progettazione.

“Chiunque voglia riuscire in un’impresa deve essere disposto ad avere visione e coraggio, senza farsi condizionare dai tentativi andati a vuoto a causa di chi non sa guardare più lontano della punta delle sue scarpe. Negli ultimi anni in Italia sono stati più numerosi gli uomini che hanno innalzato muri di quelli che hanno costruito ponti. Ma noi quel Ponte sullo Stretto di Messina lo faremo”.

Lo ha detto intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sul dl Ponte sullo Stretto la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli.