Ponte sullo Stretto, Forza Italia: ‘Villa San Giovanni non può restare ai margini’

Mentre a Roma si moltiplicano gli incontri istituzionali sul Ponte sullo Stretto di Messina, con la presenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, del sindaco di Messina Federico Basile, dei vertici di Stretto di Messina e di RFI, a Villa San Giovanni prevalgono il silenzio e l’assenza politica.

Una condizione definita «non più sostenibile» dai consiglieri comunali di Forza Italia Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco, che sottolineano come il futuro della città sia inevitabilmente legato a questa grande opera.

Messina attiva, Villa ferma

Messina, grazie al lavoro del sindaco Basile, ha già messo sul tavolo nazionale priorità concrete: rete idrica, viabilità, edilizia abitativa, formazione dei giovani e opere compensative. Un pacchetto che sarà monitorato attraverso un tavolo permanente di confronto con le istituzioni centrali.

Al contrario, Villa San Giovanni – città cruciale per la sua posizione strategica – non ha avanzato alcuna proposta né difeso con forza gli interessi della propria comunità, restando ai margini di un dibattito decisivo.

Commissione “Territorio”, un’occasione persa

La commissione allargata “Territorio sulla questione Ponte”, voluta dall’amministrazione Caminiti, è stata bollata dai consiglieri come «un fallimento». Nessuna iniziativa concreta sarebbe stata intrapresa sul fronte calabrese, mentre l’unica azione rimane quella dei ricorsi giudiziari, che rischiano – si legge nella nota – di isolare ulteriormente Villa San Giovanni e farle perdere opportunità storiche di sviluppo.

L’appello al Governo

Con la Corte dei Conti chiamata a esprimersi sulla delibera CIPESS, dopo la trasmissione della documentazione da parte del sottosegretario Alessandro Morelli e dell’amministratore delegato di Stretto di Messina Pietro Ciucci, i consiglieri azzurri rivolgono un appello diretto a Salvini, al governo regionale, alla deputazione calabrese e allo stesso Ciucci:

«È necessario aprire subito un confronto serio e trasparente con la comunità, che consenta di condividere le scelte fondamentali e di dare finalmente a Villa San Giovanni la centralità che merita. Solo così sarà possibile colmare il grave vuoto lasciato dall’amministrazione comunale e restituire fiducia ai cittadini, che chiedono risposte e non ulteriori rinvii».

«Occasione storica da non perdere»

«La nostra città – concludono i consiglieri – non può e non deve essere esclusa da un’opera di valenza nazionale ed europea. Il Ponte rappresenta un’occasione storica che va colta fino in fondo: serve una voce forte, serve un impegno istituzionale chiaro e serve subito».