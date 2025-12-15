City Now

Ponte sullo Stretto, Ciucci: ‘Non c’è nessun definanziamento’

"Si tratta di un dovuto adeguamento e allineamento temporale della copertura finanziaria al nuovo cronoprogramma realizzativo", le parole di Ciucci

15 Dicembre 2025 - 18:40 | Redazione

ciucci ponte sullo stretto di messina

“Non c’è alcun definanziamento del ponte sullo Stretto di Messina, come ha confermato il ministero delle Infrastrutture. Si tratta di un dovuto adeguamento e allineamento temporale della copertura finanziaria al nuovo cronoprogramma realizzativo, conseguente alla mancata registrazione da parte della Corte dei conti della delibera
Cipess di approvazione del progetto definitivo”. Così L’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, all’ANSA.

