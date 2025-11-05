Ponte sullo Stretto, Salvini aggiorna il Consiglio dei Ministri: ‘Lavori al più presto’

Il vicepremier ha ribadito di attendere le motivazioni della Corte per preparare risposte puntuali

Informativa di Matteo Salvini, durante il Consiglio dei Ministri, sul Ponte sullo Stretto.

Il Vicepremier ha aggiornato i colleghi sulla situazione, alla luce dell’intervento della Corte dei Conti. L’obiettivo, ha ribadito Salvini, è far partire i lavori al più presto.

Dal punto di vista tecnico, il vicepremier ha ribadito di attendere le motivazioni della Corte per preparare risposte puntuali. Così il ministero in una nota.

