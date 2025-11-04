Ponte sullo Stretto, Salvini: ‘E’ un segnale di fiducia e speranza’

"Conto che la Corte dei Conti possa accogliere le nostre riflessioni e quindi da inizio anno partire con un grande progetto che darebbe lavoro, lustro, speranza e dignità all'Italia in tutto il mondo", le parole di Salvini

“Il ponte non è solo un’infrastruttura che serve, è un segnale di speranza, di fiducia soprattutto per i tanti giovani italiani che si diplomano e si laureano e poi devono andare all’estero a fare ponti, dighe, centrali nucleari”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo a 5 Minuti di Bruno Vespa.

“Ci sono più di 440 centrali nucleari operative al mondo, 58 nella vicina Francia. Blocchiamo l’Italia mentre il mondo va avanti?”.

Per il ponte: “Stanno arrivando altre migliaia di richieste di lavoro per operai, imprenditori, ingegneri, architetti. Quindi conto che la Corte dei Conti possa accogliere le nostre riflessioni e quindi da inizio anno partire con un grande progetto che darebbe lavoro, lustro, speranza e dignità all’Italia in tutto il mondo”.