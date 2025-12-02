Ponte sullo Stretto, Landini: ‘Opera inutile. Quei miliardi potrebbero essere spesi in modo utile’

“Pensiamo che la spesa per il ponte sia un’operazione inutile e sbagliata. Come noi la pensano i cittadini, le associazioni ma anche la Corte dei conti , e molti ingegneri internazionali dicono l’inutilità dell’opera. Il progetto sta drenando tante risorse, in una Regione in cui ci sono molte tratte ferroviarie con un unico binario e dove mancano le infrastrutture fondamentali, nell’Isola come in Italia“.

Lo dice Maurizio Landini, a margine dell’assemblea sindacale all’ospedale Civico di Palermo.

La necessità di investimenti alternativi

“E soprattutto – continua il segretario della Cgil – si sta bloccando una quantità di miliardi che invece possono essere spesi per far crescere davvero il Paese. Serve un’idea di sviluppo che si fondi su un sistema di infrastrutture materiali e strutture immateriali. Se pensiamo al ritardo tecnologico dell’Italia, è evidente che c’è bisogno di investimenti che vadano nella direzione opposta. In ogni caso – conclude Landini – i lavori partirebbero non prima del 2028 , ma nel frattempo stanno bloccando miliardi che invece potrebbero essere spesi utilmente”.

Fonte: Ansa Calabria