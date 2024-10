Ponte sullo Stretto, il ministro Delrio riapre: “E’ un’ipotesi”

Ponte sullo Stretto, l’eterno dilemma. Il progetto del ponte sullo Stretto di Messina è sicuramente una delle ‘telenovele’ infrastrutturali più longeve d’Italia. Dal si, al no e il forse, favorevoli e contrari, imminenti via libera e stop, la questione si prolunga oramai da decenni.

“Il ponte sullo Stretto è un’ipotesi progettuale, ma dopo lo studio di fattibilità apriremo il dibattito pubblico, vedremo il rapporto costi-benefici e saremo poi pronti a metterci i quattro miliardi che servono”. Lo ha detto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio al convegno “La logistica per lo sviluppo del Mezzogiorno” all’Unione industriali di Napoli. Si rinnova dunque la vicenda relativa al ponte, da capire come verrà affrontata la questione dal prossimo governo dopo le elezioni di marzo.

Dal ponte in particolare, al Sud in generale. Il ministro Delrio ha fatto anche il punto della situazione per quanto riguarda gli investimenti al Sud. “Abbiamo messo in campo programmi di investimento infrastrutturali per il Mezzogiorno che valgono complessivamente 49 miliardi di euro, di cui 36 miliardi disponibili. Stiamo cercando di recuperare il gap accumulato nei decenni precedenti, i risultati si vedranno appieno nei prossimi anni ma già ora ci conforta molto che negli ultimi tre anni”.