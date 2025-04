Treni pieni per Pasqua e ponti di primavera: 27 milioni in viaggio con FS

Sono oltre 27 milioni le persone che hanno scelto e sceglieranno il treno, mezzo green per eccellenza, per viaggiare durante i ponti primaverili legati alle festività di Pasqua, del 25 aprile e del 1° maggio. Il Gruppo FS, attraverso le società controllate Trenitalia, FS Treni Turistici Italiani e Busitalia, garantisce un’offerta variegata e all’insegna della sostenibilità.

Frecciarossa potenziato: nuovi collegamenti e più posti disponibili

Per soddisfare le esigenze di mobilità di questo periodo, sono attivi in alcune giornate sei Frecciarossa in più che viaggeranno tra Milano, Roma e Napoli, e treni in doppia composizione per raddoppiare i posti disponibili. Inoltre, fra Milano e la Calabria e fra Milano e la Puglia saranno disponibili in alcuni giorni Frecciarossa notturni.

1.700 località italiane raggiunte con i treni del Regionale

Con i treni del Regionale è possibile raggiungere 1.700 località italiane, fra città d’arte, borghi e luoghi di montagna e di mare. Sono inoltre attive due corse del Sicilia Express di FS Treni Turistici Italiani per permettere ai residenti in Sicilia di rientrare nei luoghi d’origine per le festività pasquali. Molto apprezzato l’Intercity Notte, che consente di spostarsi di notte e raggiungere la propria meta già dal mattino presto. Bene anche gli Eurocity da e per la Svizzera, con un sensibile incremento degli arrivi su Genova e Bologna. Anche Busitalia rafforza la propria offerta con collegamenti verso aeroporti, mete culturali e località naturalistiche.

Le mete più richieste: arte, mare, borghi e natura

A trainare le prenotazioni per i ponti primaverili sono le città d’arte, in particolare Roma, grazie anche alla spinta del Giubileo, Napoli, con le vicine Reggia di Caserta, Pompei e Paestum, e Venezia. Per le lunghe percorrenze in molti hanno deciso di optare per mete di mare, come il nord e il sud della Puglia, la Calabria e la Campania. Sempre apprezzati i borghi piemontesi, toscani e umbri, a partire da Assisi. Grande anche l’interesse per le destinazioni liguri, come le Cinque Terre, e siciliane, come Palermo e la zona del barocco.

L’offerta dell’Alta Velocità: nuove fermate, treni notturni e FrecciaLink

Durante i ponti primaverili Frecciarossa incrementa i propri collegamenti e i posti disponibili. Due collegamenti in più tra Milano e Pescara lungo la costa Adriatica e due tra Bolzano e Pescara. Otto treni in più fermano a Riccione. Previsti anche Frecciarossa notturni tra Milano e la Calabria/Puglia. Attivi da aprile anche quattro FrecciaLink verso Pompei e Sorrento e collegamenti treno+bus per Perugia, Assisi e Matera.

Sempre più turisti scelgono Intercity ed Eurocity

Oltre ai treni Intercity, si conferma la crescita dell’Intercity Notte, scelto nel 2024 da 2 milioni di passeggeri. In aumento anche gli arrivi in Italia con gli Eurocity da e per la Svizzera, favoriti dalla riapertura del Tunnel del Gottardo.

Il Regionale: viaggio lento tra borghi, arte e parchi

Il Regionale consente di scoprire tutta l’Italia, con itinerari tra città d’arte, borghi e paesaggi naturali. In occasione dei ponti: nuovi treni in Sicilia tra Agrigento e l’aeroporto di Palermo e ritorno dei collegamenti turistici come Taormina Line, Barocco Line, Cefalù Line, Salento Line, Castelli Romani Line, Etruschi Line e Tuscany Line. Disponibili i collegamenti per gli aeroporti di Roma e Palermo e i servizi treno+Link per porti e mete turistiche.

Sicilia Express: collegamento speciale tra nord Italia e isola

Torna anche il Sicilia Express per i residenti siciliani nel nord Italia, collegando Torino, Milano, Parma, Bologna, Firenze e Roma a Palermo e Siracusa, con partenza il 17 aprile e ritorno il 26 aprile.

Busitalia potenzia i collegamenti: città d’arte, aeroporti e laghi

Busitalia rafforza il servizio verso aeroporti, eventi religiosi e mete turistiche. Potenziato l’Umbria Airlink e incrementati i collegamenti verso Isola Maggiore e Isola Polvese. Attivi anche i link turistici in Umbria e Veneto, esteso il Padova–Venezia Marco Polo, confermati Airlink per Salerno e Bergamo Orio al Serio, e il collegamento da Firenze a The Mall.