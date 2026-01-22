Roccella Summer Festival, 60 anni di Pooh con la tappa del tour ‘La nostra storia – Estate’

Arriva anche nella programmazione 2026 del Roccella Summer Festival “Pooh 60 – La nostra storia – Estate”, il tour estivo che porterà la grande celebrazione dei 60 anni di carriera della band nelle più suggestive location all’aperto, compresa quella al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc) il 22 agosto, a partire da luglio e fino a settembre, per un nuovo capitolo di un viaggio straordinario che continua a emozionare e a rinnovarsi, trasformando ogni concerto in un evento unico e irripetibile, che ripercorre 60 anni di musica e di amicizia, 60 anni di canzoni che hanno attraversato il tempo, unendo diverse generazioni e diventando la colonna sonora della vita di milioni di persone.

Un’estate di musica, ricordi e condivisione, pensata per vivere dal vivo una storia che attraversa generazioni, che ha segnato la colonna sonora di milioni di persone e che, a sessant’anni dal primo passo, continua a stupire, coinvolgere e unire il pubblico. Il sessantesimo anniversario dei Pooh si conferma uno degli eventi musicali più attesi e celebrati di sempre. Una band che continua a scrivere la storia e un successo che non conosce pause.

I festeggiamenti inizieranno il 14 maggio e il 16 maggio (sold out!) con “Pooh 60 – La nostra storia in arena”, due imperdibili eventi all’Arena di Verona. Due concerti speciali pensati per un luogo che ha segnato più volte la storia live della band, con la seconda data che ha già registrato il tutto esaurito.

Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, già protagonisti in numerose occasioni sul palco dell’Arena di Verona, torneranno questa volta con uno spettacolo completamente inedito, in cui la band, sarà accompagnata dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso, per una veste musicale nuova ed emozionante, capace di valorizzare un repertorio senza tempo e di offrire al pubblico un’esperienza unica.

I biglietti per assistere al concerto dei Pooh a Roccella Jonica possono essere acquistati online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.